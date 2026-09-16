Dois bombeiros feridos no incêndio em Portel

Durante a manhã desta quarta-feira, dois bombeiros ficaram feridos quando combatiam o incêndio na zona do Monte da Lameira, Monte do Trigo, no concelho de Portel.

Um dos operacionais sofreu uma queda e o outro teve de receber assistência devido à exaustão.





A informação foi confirmada por uma fonte da Proteção Civil que explicou que quase 24 horas depois, o incêndio no montado e em mato encontra-se dominado, em fase de resolução.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através da página oficial, indica que no terreno ainda permanecem 313 bombeiros de diversas corporações, auxiliados por 114 veículos em terra.





Há também quatro meios aéreos envolvidos, dois aviões, um helicóptero de combate às chamas e um avião de coordenação.





Em declarações à agência Lusa, uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse que apesar de o fogo ter entrado em fase de resolução, os operacionais continuam preocupados com alguns pontos quentes.

Ainda de acordo com a Proteção Civil, o Itinerário Principal 2 (IP2) entre Monte do Trigo e Portel chegou a ser reaberto ao trânsito na manhã desta quarta-feira, mas a circulação rodoviária naquela via voltou a ser interrompida por volta das 14:00 desta quarta-feira.





De referir que o alerta para o incêndio no concelho de Portel aconteceu às 15:31 desta terça-feira.





Durante a madrugada o vento e a orografia condicionaram o combate às chamas.