Cinco meios aéreos e mais de 300 bombeiros combatem fogo em Portel

Ao início da manhã desta quarta-feira, cinco meios aéreos foram chamados para reforçar o contigente de operacionais que, desde a tarde de terça-feira, estão a combater um incêndio florestal em Portel, na zona do Monte da Lameira, Monte do Trigo.





Neste momento, estão já envolvidos 355 bombeiros de várias corporações, auxiliados por 129 viaturas e ainda cinco meios aéreos.





Por motivos de segurança, esta manhã as autoridades procederam ao corte total da circulação rodoviária no IP2, nos dois sentidos (Portel, Monte do Trigo e Portel). Durante a noite, as chamas não deram tréguas aos bombeiros, que receberam o alerta às 15h31 de terça-feira.





Neste momento, o fogo continua em curso e mantém quatro frentes ativas.





Em declarações à Agência Lusa, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, Fábio Pontes, referiu que as principais dificuldades no combate às chamas têm sido o vento forte que se faz sentido no local e a orografia do terreno. "Temos meios posicionados em todo o perímetro do incêndio, nomeadamente terrestres, incluindo máquinas de rasto, e meios aéreos em apoio", fez questão de referir e disse ainda que o objetivo "é ter o fogo controlado nas próximas horas".





Fábio Pontes explicou ainda que "há zonas com declives acentuados em que só é mesmo possível trabalho apeado. Não é possível fazer trabalhos com veículos ou máquinas de rasto", adiantou.





De acordo com a informação avançada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil este é o único incêndio ativo no país.





Três encontram-se em fase de resolução (Freixo de Espada à Cinta, Mirandela, Proença-a-nova) e oito em conclusão (Viana do Castelo, Vouzela, Proença-a-Nova, Abrantes, Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso, Leiria e Seia).