Dois cidadãos sírios clandestinos detidos a bordo de navio com pavilhão luso

A operação decorreu ao largo da costa sul do Algarve.



Os dois homens, de 23 e 24 anos de idade, ambos sem documentos, entraram clandestinamente na embarcação "Vestwind", no dia 8 de Junho, em Izmir, na Turquia.



Assim que foram detetados pela tripulação, assumiram comportamentos ameaçadores.



O capitão do navio lançou vários pedidos de socorro durante a viagem até à costa do Algarve.



Os dois detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro.