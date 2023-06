Dois cirurgiões do Hospital de Faro suspensos por alegados casos de má prática

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, explicou à RTP que “tendo em conta os indícios de alguma gravidade nos casos enviados à Ordem dos Médicos”, os dois cirurgiões foram suspensos “por motivos de segurança dos doentes e para permitir ao Conselho Disciplinar continuar a fazer o trabalho de análise dos processos”. Os 11 casos de alegada má prática foram denunciados por uma jovem interna, em abril, que apresentou queixa na Polícia Judiciária de Faro.

Paralelamente, a Ordem dos Médicos criou uma comissão independente, composta por cinco cirurgiões que “estão a analisar de uma forma mais aprofundada, do ponto de vista técnico-científico, todos estes casos”, referiu também o bastonário.



“Assim que tiverem toda esta informação compilada, irão remetê-la ao conselho disciplinar para, com mais propriedade, poder avaliar e, se for caso disso, aplicar as devidas sanções”, explicou.



As situações denunciadas em abril terão acontecido entre janeiro e março e três das alegadas vítimas morreram.







O Ministério Público tinha aberto um inquérito e estava a investigar os casos denunciados pela médica interna, que está nos primeiros três meses de internato de seis anos.