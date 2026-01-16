Dois feridos em intoxicação com monóxido de carbono em Beja

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para a ocorrência no Monte da Zabumba foi dado às 7h07, tendo a intoxicação por monóxido de carbono sido provocada por uma braseira.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à Lusa que o ferido grave é um homem de 38 anos e o ferido ligeiro é uma mulher de 36, tendo ambos sido transportados para o hospital de Beja.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos oito operacionais dos bombeiros de Beja, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), auxiliados por quatro viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.