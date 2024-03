Estes imigrantes ficaram retidos no aeroporto de Lisboa durante 48 horas, 13 das quais sem água e sem comida. Acusam as autoridades de discriminação e de maus tratos. A Prova dos Factos teve acesso a imagens e vídeos que revelam as condições do espaço onde pernoitaram e conversas com os agentes da PSP. Nestes diálogos é visível as dificuldades criadas para que os jovens contactassem um advogado.