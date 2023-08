Dom José Ornelas evoca Ucrânia e abusos em saudação ao Papa

"É com profunda alegria (...) que lhe apresento as mais fraternas boas-vindas a este santuário", começou Dom José Ornelas, dirigindo-se a Francisco.





No final da recitação do terço com jovens reclusos e deficientes, na Capelinha das Aparições, José Ornelas, dirigindo-se a Francisco, afirmou juntar-se à oração do Papa pela paz, com a qual o Santuário "se identifica, tendo particularmente em atenção a guerra na Ucrânia e em tantos outros focos de conflito no mundo, que atingem dramaticamente a vida e o futuro, sobretudo das crianças e dos jovens".



"A nossa oração inspira-se também no cuidado materno da Mãe de Jesus, aqui revelado para com três crianças, pastorinhos simples e pobres, durante uma guerra sangrenta e uma pandemia que vitimou duas delas [Jacinta e Francisco], animando-as, no meio do sofrimento e fazendo nascer no coração delas a união a Jesus e a esperança, até à vida sem limites junto de Deus", disse o presidente da CEP.