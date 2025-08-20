Dominado fogo em Alfena no concelho de Valongo

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o fogo foi dado como dominado pelas 19:57 e não há registo de feridos ou danos.

Os meios continuam mobilizados no local e estão a decorrer as operações de rescaldo, acrescentou.

O alerta para o fogo em Alfena foi dado pelas 15:02.

Pelas 22:00, estavam no local 100 operacionais, apoiados por 32 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).