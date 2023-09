Um incêndio num restaurante em Lisboa causou algum pânico, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas que estavam dentro do estabelecimento, as chamas deflagraram por volta da 1h00 da manhã, numa altura em que numa das mesas se festejava um aniversário. Relatam que as pessoas correram para a rua quando perceberam o descontrolo das chamas.