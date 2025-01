Foto: 50anos25abril.pt/

Quando passam 65 anos da famosa fuga do forte de Peniche, a comissão responsável pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril dá a conhecer ao público um dossier digital sobre as prisões da ditadura: a sede e as delegações da PIDE, a cadeia do Aljube e os fortes de Caxias e Peniche.