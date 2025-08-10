Doze distritos de Portugal continental sob aviso laranja devido ao tempo quente

Até às 18:00 de hoje, estão sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) os distritos de Bragança e Vila Real, que depois passam para aviso laranja, que se estende até às 18:00 de terça-feira, de acordo com a mais recente previsão do IPMA, divulgada hoje.

Viseu, Évora, Guarda, Beja e Castelo Branco e Portalegre encontram-se sob aviso laranja desde cerca das 10:40 de hoje devido ao tempo quente, com "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", situação que se mantém até às 18:00 de terça-feira.

A partir das 09:00 de segunda-feira e até às 18:00 de terça-feira, ficam também sob aviso laranja Faro, Setúbal, Santarém e Lisboa, distritos que estão hoje sob aviso amarelo (o menos grave), segundo o IPMA.

Além disso, Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo, desde cerca das 10:40 de hoje e até às 18:00 de terça-feira, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima no interior do distrito", segundo as previsões meteorológicas.

No total, todos os 18 distritos de Portugal continental estão sujeitos a avisos do IPMA na sequência da previsão de tempo quente, com 12 sob aviso laranja e seis sob aviso amarelo.

Os avisos do IPMA -- vermelho, laranja e amarelo -- são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser avaliada como de risco elevado, moderado ou reduzido.

Além destes avisos, o IPMA alerta para o perigo de incêndio rural em Portugal continental, com a maioria dos concelhos no interior Norte e Centro e na região do Algarve sob perigo "máximo" ou "muito elevado" no dia de hoje e pelo menos até dia 18 de agosto, enquanto o restante território continental está sob perigo "elevado" ou "moderado".

Desde 03 de agosto e até à próxima quarta-feira (13 de agosto), Portugal continental encontra-se em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio rural.

Na quinta-feira, o Governo decidiu renovar a situação de alerta no país, tendo como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.