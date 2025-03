Doze distritos sob aviso laranja devido a vento, agitação marítima e neve

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão sofrer com o mau tempo até à meia-noite. Faro, Setúbal e Beja serão afetados até às 18h00.



Os distritos da Guarda e Castelo Branco estão com aviso laranja devido à queda de neve.



O vendaval que está a afetar o país provocou milhares de ocorrências em todo o país nos últimos dias: o último balanço das autoridades fala de mais de 1.200 ocorrências só na sexta-feira.



A Grande Lisboa e a Península de Setúbal foram as regiões mais afetadas e a maioria das ocorrência está relacionada com quedas de árvores e de estruturas.



Desde quarta-feira, o mau tempo provocou estragos em espaços públicos, casas, equipamentos desportivos e viaturas.



Há vários feridos a registar, um deles em estado grave.



c/ Lusa