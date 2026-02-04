"Droga do riso". GNR apreendeu mais de duas mil botijas de óxido nitroso no Montijo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu esta semana 2.124 botijas de óxido nitroso no concelho do Montijo, no âmbito de uma ação de fiscalização direcionada para o controlo de bens em circulação.





“No decurso de uma ação operacional de âmbito tributário, foram fiscalizadas as instalações de uma empresa de transporte de mercadorias, onde foi possível detetar a existência das referidas botijas de óxido nitroso”, explica a GNR em comunicado divulgado esta quarta-feira. As botijas foram apreendidas depois de a empresa em questão não ter apresentado qualquer prova de que a substância se destinava a fins industriais ou a uso farmacêutico, nomeadamente a necessária autorização emitida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

“Da ação resultou ainda, responsável pela empresa transportadora, tendo sido elaborado o respetivo auto de contraordenação”, adianta o comunicado.As botijas e o processo contraordenacional serão agora encaminhados para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), entidade competente para a instrução do processo.O óxido nitroso, ou protóxido de azoto, é também conhecido como “droga do riso” ou “gás hilariante”. Trata-se dedevido aos seus efeitos euforizantes, analgésicos e ansiolíticos.“O seu consumo pode provocar alterações sensoriais da perceção do espaço e do tempo, bem como perturbações da coordenação motora, podendo o uso continuado causar, a longo prazo, danos graves no sistema imunitário, alterações da memória e outras lesões neurológicas”, alerta a GNR.