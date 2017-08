`Drone` obriga dois voos a abortar aterragem em Lisboa, um divergiu para o Porto

Lusa 08 Ago, 2017, 16:57 / atualizado em 08 Ago, 2017, 17:11 | País

"Confirmamos que recebemos informações, segundo as quais vários comandantes terão reportado à NAV [entidade responsável pela gestão do tráfego aéreo] a existência de um drone na aproximação da pista 03, fora do alcance visual a partir do aeroporto. A situação foi comunicada à PSP", refere a ANA, em resposta escrita enviada à Lusa.



Contactado pela Lusa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indicou que recebeu uma chamada, pelas 18:45 de domingo, a dar conta da presença de um 'drone' (veículo aéreo não tripulado) a sobrevoar a Avenida Estados Unidos da América, em Lisboa, acrescentando que, quando os polícias chegaram ao local, "já não encontraram nada".



A ANA diz que não foi necessário encerrar o aeroporto, mas a ocorrência afetou vários voos.



"O aeroporto não esteve fechado, no entanto, de forma preventiva, duas aeronaves foram instruídas pela torre [de controlo] a interromper a aproximação, uma das quais decidiu divergir para o Porto", sublinha a gestora dos aeroportos nacionais.

Dois voos da Easyjet afetados

Fonte oficial da NAV explicou à Lusa que um avião da companhia aérea Ryanair, proveniente de Marselha, "foi instruído" pela torre de controlo a abortar uma primeira aterragem quando já estava na fase final da mesma, tendo aterrado uns minutos depois sem qualquer problema.



O segundo voo trata-se de um avião da Easyjet, proveniente de Paris, que, depois de também ter abortado a aterragem, no seguimento das instruções dadas pelos controladores aéreos, optou por divergir para o Aeroporto do Porto.



A NAV acrescenta que as aterragens no Aeroporto de Lisboa "estiveram suspensas entre as 18:40 e as 18:52" e que o incidente com o 'drone' "atrasou a aterragem de outros cinco voos".



Na resposta escrita, a ANA - Aeroportos reconhece que estas ocorrências devem ser analisadas com "a máxima seriedade".



"Todas as situações que podem representar um risco para a segurança dos voos são consideradas com a máxima seriedade. Tratando-se de um incidente no espaço aéreo, sugerimos o contacto com a NAV e com a ANAC [Autoridade Nacional da Aviação Civil] para recolha de informação mais pormenorizada sobre o incidente", salienta a ANA - Aeroportos.



A aviação civil reportou até hoje 17 ocorrências com 'drones' desde a entrada em vigor do regulamento (13 de janeiro), que proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem dos aeroportos.



Estes incidentes com 'drones', quase todos registados nas proximidades dos aeroportos de Lisboa e do Porto, acontecem quando estes aparelhos violam o regulamento e aparecem na vizinhança, nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem, a 400, 700, 900 ou a 1.200 metros de altitude, segundo alguns destes relatos.



Dois dos últimos incidentes com 'drones' aconteceram na tarde de 10 de julho, no Porto, e na manhã seguinte, em Lisboa: A 10 de junho um Airbus 320 da Brussels Airlines "passou por um 'drone' que estava à sua direita", a 1.800 metros de altitude, pelas 13:45, pouco depois de ter descolado do Aeroporto do Porto, disse fonte aeronáutica à Lusa.



Pelas 08:00 de 11 de julho, na zona de Alcântara, um Embraer 190 da TAP, proveniente de Nice, em França, reportou um 'drone' a 600 metros de altitude, quando se preparava para aterrar no Aeroporto de Lisboa.



O Conselho de Ministros aprovou em julho o decreto-lei que estabelece um sistema de registo obrigatório de 'drones', impondo um seguro de responsabilidade civil e criando um regime sancionatório, para reforçar a segurança dos cidadãos e proteger o setor.



O documento irá ainda para consulta pública.