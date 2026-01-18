EM DIRETO
Duas pessoas baleadas no bairro Casal da Boba na Amadora - PSP

Lisboa, 17 jan 2026 (Lusa) - Duas pessoas foram baleadas hoje à noite no bairro Casal da Boba, Amadora, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, sem adiantar mais pormenores.

"Neste momento estamos com uma situação na Amadora, à partida são dois indivíduos baleados", afirmou a mesma font num contacto telefónico pelas 23:30, ressalvando que não há para já mais informações.

O incidente aconteceu no bairro Casal da Boba, freguesia de Mina de Água, concelho da Amadora.

"Foi agora comunicado e vamos enviar meios para o local", indicou.

