Duas pessoas baleadas no bairro Casal da Boba na Amadora - PSP

"Neste momento estamos com uma situação na Amadora, à partida são dois indivíduos baleados", afirmou a mesma font num contacto telefónico pelas 23:30, ressalvando que não há para já mais informações.

O incidente aconteceu no bairro Casal da Boba, freguesia de Mina de Água, concelho da Amadora.

"Foi agora comunicado e vamos enviar meios para o local", indicou.