Duas pessoas realojadas nos Açores devido a danos em telhado de habitação

Segundo um comunicado do SRPCBA, devido ao mau tempo que está a afetar o arquipélago, registou-se "um dano no telhado de uma habitação no concelho da Praia da Vitória, situação que obrigou ao realojamento de duas pessoas".

"A resposta encontra-se a ser assegurada pelo Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA)", adiantou.

O SRPCBA registou hoje, até por volta das 17:30 locais (18:30 em Lisboa), oito ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Das situações reportadas, cinco ocorreram na ilha de São Miguel (concelhos de Vila Franca do Campo e Povoação), duas na ilha Terceira (Praia da Vitória) e uma na ilha Graciosa, estando relacionadas, sobretudo, com derrocadas, exceto a situação que envolveu danos no telhado de uma habitação, indicou.

O SRPCBA aconselha a população a acompanhar as previsões meteorológicas emitidas pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) e a adotar medidas de autoproteção.

O IPMA elevou hoje o aviso nas ilhas do grupo Ocidental dos Açores para laranja devido às previsões de agitação marítima.

As ilhas das Flores e Corvo também vão estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima (ondas de sudoeste) entre as 00:00 e as 12:00 de terça-feira, passando a amarelo até às 09:00 de quarta-feira.

Está também em vigor, até às 18:00 de hoje, um aviso amarelo, devido às previsões de precipitação, por vezes forte, para o grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.