"É a justiça que temos". Arguidos da investigação na Madeira continuam à espera de serem ouvidos

“Nós fazemos prova assente em factos. Esses factos têm de estar claramente demonstrados”, começou por dizer a defesa de Pedro Calado.Sobre as declarações do diretor nacional da Polícia Judiciária, que rejeitou alegadas fugas de informação, o advogado Paulo de Sá e Cunha disse acreditar na palavra de Luís Neves, mas verificar que de facto existem fugas.“Acredito sempre no que diz o senhor diretor da PJ, mas quando olho para o lado também. Mas isso é um hábito”, afirmou.Já Raul de Veiga, advogado de Avelino Farinha, desvalorizou as escutas que envolvem o seu constituinte e Pedro Calado, que tratou o primeiro por “chefe”.“Ele de facto é chefe dele. Ficou com muita admiração pelo senhor Avelino Farinha e, por simpatia e por delicadeza e uma certa graça, dizia ‘chefe, chefe’, e o senhor Avelino Farinha retribuía com toda a consideração, dizendo ‘presidente, presidente’”, explicou aos jornalistas.“Não tem nada a ver com um pacto corruptivo, antes pelo contrário.”, acrescentou.André Navarro de Noronha, advogado de Custódio Correia, foi questionado sobre a demora em ouvir os arguidos, detidos desde quarta-feira passada., é o sistema que temos. Gostava que não fosse, acho que tem de mudar radicalmente”, declarou.Na passada quarta-feira, na sequência de cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias efetuadas pela Polícia Judiciária na Madeira, nos Açores e em várias zonas do continente, foram detidos o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.Dois dias depois,Na segunda-feira, o representante da República aceitou esse pedido de demissão, mas esclareceu que ainda não decidiu em que data produz efeitos, admitindo que isso pudesse acontecer só depois da discussão e aprovação do Orçamento Regional para este ano.Em causa no processo estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.