"É mais uma ferramenta". Designer dá as instruções e inteligência artificial cria a moda

José Sobral é o criador da marca "Paatiff" e trabalha a partir de Telheiras, em Lisboa | Foto: Gonçalo Costa Martins - Antena 1

José Sobral criou há menos de um ano uma marca de roupa. A principal diferença em relação a outras é que utiliza ferramentas de inteligência artificial (IA) para gerar modelos e peças, que ganham depois forma na realidade. O designer português já preparou duas coleções: a primeira nos Estados Unidos, depois de vencer a primeira edição internacional da Semana da Moda de Inteligência Artificial, e a segunda em Portugal, pensada com a Lion of Porches e produzida no norte do país.