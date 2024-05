É preciso dar tempo à AIMA, diz Ana Catarina Mendes

Ouvida pela Antena 1, depois de o presidente da Câmara do Porto defender a extinção da AIMA e de afirmar que a Agência nada tem feito para resolver os problemas dos imigrantes, a socialista Ana Catarina Mendes sublinha que o caminho não é esse.Palavras de Ana Catarina Mendes, ex-ministra Adjunta que tutelou a Agência criada, entre outras, para substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.Nestas declarações à Antena 1, a agora deputada socialista critica a reação do presidente do Chega, André Ventura, aos ataques do fim-de-semana, no Porto.Ana Catarina Mendes diz que, neste tipo de situações, todo o cuidado é pouco.André Ventura condenou os ataques alegadamente racistas e disse que todos os crimes de violência devem ser punidos.O líder do CHEGA considerou, no entanto, que o País não deve ser hipócrita sobre o que se passa e acrescentou que há um problema sério de segurança na Baixa do Porto, que se tem vindo a agravar nos últimos meses e que "pode ser uma consequência da imigração descontrolada".