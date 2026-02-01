E-Redes sem previsão de restabelecimento total de energia

"Eu esclareço que não consigo, neste momento ter previsibilidade sobre a data em que toda a gente vai ter energia no perímetro desta intempérie. É a resposta mais séria e a resposta mais honesta que eu tenho para dar neste momento", declarou José Ferrari Careto.

Numa conferência de imprensa nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou um centro de operações, o responsável da empresa disse esperar que "seja cada vez mais residual o número de pessoas que não tem energia".

"Mas não consigo dizer mais do que isto, neste momento, sob prejuízo de estar a criar falsas expetativas e de estar a faltar à verdade", adiantou.