Eduardo Catroga defende descida do IVA da eletricidade

Catroga refere, em declarações à agência Lusa, que o discurso do atual Governo sobre o fim da austeridade abriu caminho a esta exigência e por isso, o executivo deve cumprir o que disse.



Em causa está a perspetiva de haver uma convergência política entre PSD, Bloco de Esquerda e PCP para reduzir o IVA da eletricidade e do gás no âmbito do próximo Orçamento do Estado, cuja proposta está prevista ser entregue pelo Governo no parlamento no próximo dia 16 de dezembro.