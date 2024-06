Educação. FNE apresenta proposta para acabar com precariedade nas carreiras de investigação

No final da primeira reunião com o Ministério da Educação, a Federação Nacional de Educação admitiu que houve um passo importante quanto às propostas para "acabar com a precariedade nas carreiras de investigação".

A proposta da FNE "é um passo no sentido de acabar com a precariedade nas carreiras de investigação" e "é um ponto de partida para o diálogo que segue sempre a nossa matriz e que esperamos manter com o Governo".



É importante acabar com a precariedade, salientou o secretário-geral da FNE à saída da reunião, assim como é importante "permitir que as pessoas que estão na carreira de investigação possam evoluir" na carreira.



José Abrantes adiantou que "houve propostas da FNE que foram muito bem acolhidas e podem marcar esta negociação".