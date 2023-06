Efeitos da seca debatidos com crise à vista

Os dados, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), reportam-se ao final de abril, quando houve um aumento significativo da área de seca meteorológica, que já abrangia quase todo o continente.



O IPMA ainda não divulgou os dados de maio, que terão em conta as chuvas das últimas semanas, mas em abril destacavam-se o sul e o nordeste do continente como as regiões mais secas.



Na passada segunda-feira o boletim semanal de albufeiras, divulgado pela Agência Portuguesa do Ambiente, dava conta de que três albufeiras estavam a menos de 20% da capacidade, sendo todas no sul do país: Campilhas, a 11%, e Monte da Rocha a 10%, na bacia do Sado, e Bravura a 13% na bacia das Ribeiras do Barlavento.