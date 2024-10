Egas Moniz, o português que foi Nobel da Medicina

Foto: Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP

São nomes para a eternidade. O mundo fica a conhecer, a partir de hoje, quem vai ser distinguido com o prémio Nobel, em áreas como a Literatura, a Economia ou a Física. O primeiro a ser entregue, esta segunda-feira, é o Nobel da Medicina e foi precisamente nesta categoria que Portugal fez história em 1949, quando Egas Moniz foi galardoado com este prémio.