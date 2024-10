Descoberta do micro-ARN. Nobel da Medicina atribuído a Victor Ambros e Gary Ruvkun

(em atualização)







Os microARN (ácido ribonucleico) “estão a revelar-se de importância fundamental para o desenvolvimento e funcionamento dos organismos”, escreve, em comunicado, o Comité do Prémio Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.







Ou seja, o microARN é uma “nova classe de pequenas moléculas de ARN que desempenham um papel crucial na regulação dos genes” e esta descoberta “revelou um princípio completamente novo de regulação dos genes. (…) Este princípio revelou-se essencial para os organismos multicelulares, incluindo os seres humanos”.





Os vencedores da edição deste ano do Prémio Nobel, Victor Ambros e Gary Ruvkun, vão receber cerca de 966 mil euros.







A temporada de entrega dos Nobel arranca esta segunda-feira com o anúncio do vencedor ou dos vencedores do prémio Nobel de Medicina.





Nesta categoria, Portugal fez história em 1949 quando Egas Moniz foi galardoado com o Nobel de Medicina. O neurocirurgião português foi distinguido pelo desenvolvimento da leucotomia pré-frontal, uma intervenção cirúrgica ao cérebro que foi utilizada no tratamento de distúrbios mentais.



Apesar de ter sido considerada muito importante para o desenvolvimento da medicina (abriu portas ao desenvolvimento da imagiologia), esta técnica acabou por ser bastante contestada.







Este ano celebram-se os 150 anos de Egas Moniz e os 75 anos da atribuição do Prémio Nobel da Medicina.