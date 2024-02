Electrão recolheu quase 1,3 toneladas de pilhas e baterias em 2023

Foto: Nuno Patrício - RTP

O diretor-geral do Electrão, Ricardo Furtado, explica à Antena 1 os bons resultados com a maior oferta de locais de recolha de resíduos no país.



A associação de gestão de resíduos Eletrão apela a que as pilhas e baterias usadas não sejam colocadas no lixo indiferenciado, por dois motivos: têm substâncias que prejudicam o ambiente e são feitas de materiais que podem ser reutilizados, como o lítio e o cobalto.