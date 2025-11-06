Eletricidade reposta na totalidade em todo o país

"A E-REDES tem a rede elétrica normalizada desde as 0h00 de hoje", indicou a operadora.

Na quarta-feira, a E-Redes informou que cerca de 37 mil clientes chegaram a estar sem eletricidade pelas 7h00, devido ao mau tempo, tendo o número de clientes afetados diminuindo ao longo do dia.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou na quarta-feira, até às 22h00, mais de 1.100 ocorrências relacionadas com a chuva e vento fortes, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo e região Centro.

O mau tempo foi também composto por trovoadas, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) contabilizado milhares de descargas elétricas atmosféricas, num "evento com grau de excecionalidade", de acordo com o próprio instituto.