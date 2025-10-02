Elevador da Glória. Carris garante apoio às vítimas e colaboração em inquéritos

Em comunicado, a Carris refere que a prioridade, "desde o primeiro momento, foi prestar todo o apoio às vítimas e seus familiares, através do seu Gabinete de Apoio Social e em estreita articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e com a seguradora Fidelidade".







As medidas de apoio adotadas incluem o acompanhamento psicológico e apoio material à família do guarda-freio André Marques, incluindo as despesas do funeral e a atribuição de uma bolsa escolar aos filhos.





Outros trabalhadores envolvidos foram igualmente apoiados, referiu a empresa.

No caso das cinco vítimas mortais portuguesas, os processos de ajuda a serviços fúnebres e indemnizações decorrem ao abrigo da legislação de acidentes de trabalho.





Colaboração nos inquéritos

Em 18 de setembro, a empresa homenageou o guarda-freio André Marques, atribuindo o seu nome ao elétrico articulado 601, que já circula pelas ruas de Lisboa.





Lusa

O descarrilamento do elevador da Glória, sob gestão da Carris, provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.Relativamente aos feridos graves, de várias nacionalidades, foi organizado o repatriamento para hospitais nos respetivos países, com acompanhamento médico e apoio psicológico garantidos pela seguradora.Já os feridos ligeiros têm mantido contacto com a seguradora para acompanhamento das lesões e identificação de necessidades, informou a empresa de transportes.Paralelamente, a Carris assegura estar a colaborar com os inquéritos em curso do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) e do Ministério Público, tendo também iniciado um inquérito interno e uma auditoria externa independente.No plano operacional, a empresa refere que os ascensores da Bica e do Lavra, bem como o elevador de Santa Justa, permanecem encerrados e sujeitos a inspeções externas por uma entidade independente, cujos relatórios serão validados por uma comissão constituída pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Instituto Superior Técnico e Ordem dos Engenheiros, antes da decisão sobre a reabertura.