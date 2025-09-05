Elevador da Glória. Confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais
A Polícia Judiciária adiantou esta sexta-feira que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais.
(em atualização)
Há cinco portugueses, três britânicos, dois sul-coreanos, dois canadianos, um suíço, um ucraniano, um norte-americano e um francês entre as vítimas.
As vítimas foram identificadas cientificamente “com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", adianta a Polícia Judiciária.
A PJ adianta ainda que o cidadão alemão dado como morto na quinta-feira "está afinal internado no Hospital de São José". Trata-se do pai do menino de três anos que foi resgatado dos escombros.
Também esta manhã, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado a morte de uma cidadã franco-canadiana no acidente do elevador da Glória.
Na conferência de imprensa de quinta-feira, o diretor da PJ, Luís Neves, avançou que estavam "plenamente identificados, através de métodos científicos, dois cidadãos sul-coreanos (…), uma vítima suíça” e, com base na informação já recolhida, havia probabilidade de ter, entre as vítimas mortais, “um cidadão alemão identificado, dois canadianos, um ucraniano e um cidadão americano”.