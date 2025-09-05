Elevador da Glória. Confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais





Há cinco portugueses, três britânicos, dois sul-coreanos, dois canadianos, um suíço, um ucraniano, um norte-americano e um francês entre as vítimas.





As vítimas foram identificadas cientificamente “com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", adianta a Polícia Judiciária.





Também esta manhã, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros tinha confirmado a morte de uma cidadã franco-canadiana no acidente do elevador da Glória.





Na conferência de imprensa de quinta-feira, o diretor da PJ, Luís Neves, avançou que estavam "plenamente identificados, através de métodos científicos, dois cidadãos sul-coreanos (…), uma vítima suíça” e, com base na informação já recolhida, havia probabilidade de ter, entre as vítimas mortais, “um cidadão alemão identificado, dois canadianos, um ucraniano e um cidadão americano”.