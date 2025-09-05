Elevador da Glória. Pai do menino de três anos encontrado com vida

(em atualização)





Foi muito provavelmente, o caso mais vezes contado após o descarrilamento do elevador da Glória.





A criança de três anos sozinha, ensanguentada, a chorar no meio de ferro amarfanhado. As informações iniciais indicavam que o pai da criança era uma das vítimas mortais.





Foi, por isso, que os familiares na Alemanha foram informados e, ainda ontem, conta a CNN/Portugal, dirigiram-se para o Instituto de Medicina Legal.





Não tendo conseguido identificar o pai da criança entre os corpos que estão identificáveis visualmente, decidiram mostrar, no centro de Lisboa, a fotografia do familiar.





De acordo com a CNN/Portugal, foi um agente da PSP que os levou até ao hospital de São José.





Aí estava um ferido que ainda ninguém tinha conseguido identificar. A boa notícia foi confirmada pela PJ em comunicado. “O cidadão alemão dado, ontem, como sendo uma das vítimas mortais, veio a apurar-se, durante a noite, que se encontra internado no Hospital de São José”.



A mãe do menino está internada em estado crítico, mas estável, no hospital de Santa Maria em Lisboa.





A Polícia Judiciária adianta ainda que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais.





