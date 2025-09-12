Elevador da Glória. Ferido que esteve em cuidados intensivos transferido para Alemanha

"O ferido do acidente no elevador da Glória que esteve internado nos cuidados intensivos da ULS São José, e cuja situação clínica já se encontrava estabilizada, foi transferido para uma unidade de saúde no seu país de origem", adiantou fonte hospitalar à agência Lusa.

No Hospital de São José continua internada uma pessoa que também ficou ferida no acidente que aconteceu em 03 de setembro, que se encontra em situação estável.

Já no Hospital de Santa Maria, que recebeu um total de oito feridos no dia do acidente com o elevador no centro da cidade de Lisboa, mantêm-se dois feridos na unidade de cuidados intensivos, mas que estão a "evoluir bem", referiu a ULS.

No Hospital de São Francisco Xavier continuam duas pessoas em cuidados intensivos, uma mulher sul-coreana e uma jovem portuguesa que entrou em estado crítico, enquanto outra mulher ferida já transitou para a enfermaria.

No Hospital Amadora-Sintra está ainda internada na ortopedia uma mulher que foi transferida do São José nos dias seguintes ao acidente, mas que deverá ter alta nos próximos dias, referiu fonte hospitalar.

O elevador da Glória, sob gestão da Carris (sob a tutela do município), descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.