Elevador da Glória. Fidelidade aponta para milhões em indemnizações





Rogério Campos Henriques garante, no entanto, que ninguém ficará desamparado até que tudo esteja esclarecido.

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o responsável revelou que as indemnizações podem chegar a vários milhões de euros.





Campos Henriques assegurou que há valores que já estão a ser pagos às famílias.



O diretor executivo da Fidelidade diz que o processo de indemnizações às vítimas do acidente do elevador da Glória pode demorar anos a concluir.