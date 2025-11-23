País
Elevador da Glória. Fidelidade aponta para milhões em indemnizações
As indemnizações às vítimas do acidente com o elevador deverão levar muitos anos e muitos milhões. A convicção é deixada pelo CEO da Fidelidade numa entrevista conjunta à Antena 1 e ao Jornal de Negócios.
O diretor executivo da Fidelidade diz que o processo de indemnizações às vítimas do acidente do elevador da Glória pode demorar anos a concluir.
Rogério Campos Henriques garante, no entanto, que ninguém ficará desamparado até que tudo esteja esclarecido.
Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o responsável revelou que as indemnizações podem chegar a vários milhões de euros.
Campos Henriques assegurou que há valores que já estão a ser pagos às famílias.