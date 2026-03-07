Elevador da Glória. Técnico que fez inspeção no dia do acidente passou para nova empresa contratada pela Carris

(em atualização)





A RTP apurou que a Carris rescindiu todos os contratos com a Main, mas desde novembro 16 trabalhadores passaram, por cedência contratual, para o novo prestador do serviço.



Todos os ascensores em Lisboa mantêm-se encerrados.

Vítima diz nunca ter sido contactada pela autarquia

Uma das vítimas do acidente com o Elevador da Glória assegura que a Câmara de Lisboa nunca a contactou.



Está internada em Alcoitão há vários meses e apenas teve um contacto formal por parte da Carris, 55 dias depois do acidente, mas sem qualquer apoio.





