EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Elevador da Glória. Técnico que fez inspeção no dia do acidente passou para nova empresa contratada pela Carris

Elevador da Glória. Técnico que fez inspeção no dia do acidente passou para nova empresa contratada pela Carris

O técnico que fez a inspeção ao elevador da Glória na manhã do acidente que matou 16 pessoas passou para a nova empresa de manutenção contratada pela Carris para fazer esse serviço. É uma investigação RTP.

RTP /
Lusa

VER MAIS
(em atualização)

A RTP apurou que a Carris rescindiu todos os contratos com a Main, mas desde novembro 16 trabalhadores passaram, por cedência contratual, para o novo prestador do serviço.

Todos os ascensores em Lisboa mantêm-se encerrados.
Vítima diz nunca ter sido contactada pela autarquia
Uma das vítimas do acidente com o Elevador da Glória assegura que a Câmara de Lisboa nunca a contactou.

Está internada em Alcoitão há vários meses e apenas teve um contacto formal por parte da Carris, 55 dias depois do acidente, mas sem qualquer apoio.

Tópicos
PUB
PUB