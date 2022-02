Elvira Fortunato e Cecília Roque recebem bolsas do Conselho Europeu de Investigação

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Elvira Fortunato e Cecília Roque, investigadoras da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Universidade Nova de Lisboa, ganharam bolsas do Conselho Europeu de Investigação no valor de 300 mil euros.