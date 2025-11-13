"Em 10 minutos chove o que ninguém está à espera" - Projeto Dourorisk para agir antes que seja tarde

O projeto Dourorisk quer conhecer, prevenir e mitigar riscos naturais, aumentando a resiliência do território e da comunidade local às alterações climáticas.

Pretende aumentar a capacitação e a segurança do território dos agentes locais, como bombeiros, técnicos, autarquias, escolas e população.

O Comandante dos Bombeiros de Sanfins do Douro, Bruno Girão, ouvido pela Agência Lusa refere que quanto mais preparados e adequados à realidade os operacionais estiverem, mais eficaz será a atuação dos voluntários.E exemplificou que hásituações de chuva intensa, em que o solo não retém a água, provocando derrocadas ou aluimentos e alerta para uma necessidade:No âmbito do Dourorisk vai ser desenvolvida uma ferramenta digital, inteligente, interativa de georreferenciação, que integrará uma base de dados histórica de eventos, com informação científica e testemunhos da população.O Dourorisk foi distinguido no âmbito do programa "Promove. O futuro do interior" -- edição 2025, promovido pela Fundação "la Caixa" em parceria com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Com um investimento de 200 mil euros, o projeto envolve a UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro , a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro (AHBVSD) e a Universidade de Vigo (Espanha).





COM LUSA