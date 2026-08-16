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Em Lisboa. Jovem morreu após ter sido esfaqueado no Cais do Sodré
Um jovem com cerca de 25 anos morreu hoje após ter sido esfaqueado no tórax no Cais do Sodré, em Lisboa. O suspeito colocou-se em fuga em direção ao Terreiro do Paço.
Segundo a PSP, o crime ocorreu pelas 12h16 no Jardim do Cais do Sodré, junto a um quiosque. Um homem "com cerca de 25 anos" foi esfaqueado na zona do tórax e ficou "inconsciente".
Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga em direção ao Terreiro do Paço.A vítima ainda foi assistida e foi transportada para o Hospital de São José "em estado considerado grave" e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelas 13h12, adianta ainda a PSP.
O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária.
Segundo apurou a RTP, a investigação conta com a ajuda de uma única testemunha que será inquirida em breve.
A videovigilancia instalada no local poderá ser essencial para a apurar as circunstancias do crime.