Em Lisboa. Jovem morreu após ter sido esfaqueado no Cais do Sodré

Segundo a PSP, o crime ocorreu pelas 12h16 no Jardim do Cais do Sodré, junto a um quiosque. Um homem "com cerca de 25 anos" foi esfaqueado na zona do tórax e ficou "inconsciente".





Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga em direção ao Terreiro do Paço.A vítima ainda foi assistida e foi transportada para o Hospital de São José "em estado considerado grave" e não resistiu aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelas 13h12, adianta ainda a PSP.

O crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária.





Segundo apurou a RTP, a investigação conta com a ajuda de uma única testemunha que será inquirida em breve.



A videovigilancia instalada no local poderá ser essencial para a apurar as circunstancias do crime.