Em resolução o incêndio em floresta em Penacova

Segundo fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, "o incêndio já entrou em resolução" e os meios entretanto diminuirão.

O alerta aconteceu pelas 11:09 de hoje na localidade de Caneiro, freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.

Pelas 13:45, encontravam-se no local 165 operacionais apoiados por 44 veículos e um meio aéreo.