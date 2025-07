Emergência médica passa a contar com quatro helicópteros da Força Aérea

O Governo anunciara, na semana passada, que a Força Aérea iria assegurar o transporte de emergência médica até que fosse resolvido o impasse no contrato entre o INEM e a Gulf Med, empresa sediada em Malta.



O Tribunal de Contas deu luz verde ao contrato na tarde de segunda-feira. Contudo, o Instituto Nacional de Emergência Médica explica que a concessão do visto "ainda pressupõe alguns procedimentos" que não permitem que a execução tenha início esta terça-feira.



Em entrevista à RTP, o presidente do INEM explicou como vai ser prestado o socorro aos doentes com o apoio da Força Aérea. Sérgio Janeiro garantiu que a operação de socorro aéreo, durante o verão, até setembro, está assim acautelada. Explicou igualmente como vão operar os dois aparelhos da Gulf Med.

O contrato enquadra a operação de quatro helicópteros que estarão nas bases do INEM de Macedo de Cavaleiros, Viseu, Évora e Loulé de julho de 2025 até ao termo de 2030.

(CODU) do INEM.. "Nós sinalizaremos as potenciais ocorrências que beneficiam de apoio aéreo ao comando aéreo e caberá à Força Aérea, dentro de todas as suas competências, avaliar a situação e determinar qual o recurso mais adequado para o cumprimento daquela missão", apontou Sérgio Janeiro.Recorde-se que o concurso público internacional foi aberto em novembro do ano passado.

Segundo a Gulf Med, o investimento nos quatro Airbus H145 perfez 40 milhões de euros. A empresa quer ainda promover a formação de pilotos portugueses e instituir em Portugal uma estrutura de formação certificada.

O INEM indicou que o arranque do serviço da Gulf Med ocorrerá "de forma gradual", tendo assim em vista cumprir com "todos os requisitos da legislação aeronáutica europeia, relacionados essencialmente com a garantia de segurança da operação".

Por sua vez, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil veio reprovar, em comunicado, o envolvimento da Força Aérea no transportede emergência médica, argumentando que esta fórmula equivale a uma "manobra de branqueamento que não resolve os problemas estruturais identificados há meses".



c/ Lusa