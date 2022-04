Emergência social. Consumo de droga a céu aberto no Porto

O consumo de droga a céu aberto no Porto está preocupar as autoridades. A situação, no Bairro da Pasteleira, é das mais preocupantes. No local, devia estar a funcionar a sala de consumo assistido, mas uma batalha judicial entre instituições está a atrasar a instalação do equipamento.