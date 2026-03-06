Emirados e Catar com mais portugueses na região, maioria não quer voltar

Emídio Sousa falava aos jornalistas no Aeródromo Militar de Lisboa, onde às 10:16 de hoje aterrou um avião da TAP fretado pelo Estado português com 147 repatriados desta região, dos quais 139 portugueses.

Antes, tinha aterrado, por volta das 05:00, no mesmo aeroporto um avião militar com 39 passageiros, no âmbito de uma operação de repatriamento das autoridades portuguesas.

Segundo Emídio Sousa, existem duas situações distintas envolvendo portugueses nesta região: "Os residentes, com a maioria a querer continuar lá, sentem-se seguros e os meios de defesa aéreos dos países onde estão funcionam bem" e "os viajantes, que foram apanhados numa situação, muitas vezes até de transbordo de avião, e esses querem vir".

O secretário de Estado disse que há cerca de uma semana que a operação está a ser organizada e que foi sempre mantido o máximo sigilo, por razões de segurança.

"Nós fizemos tudo isto com máximo sigilo e prudência e decidimos só comunicar no momento em que as pessoas estavam a chegar e que já sabíamos que estavam no ar", referiu.

E prosseguiu: "Estamos a trabalhar num eventual novo voo para uma outra zona, onde também há bastantes portugueses que nos têm manifestado esse interesse".

O Estado português já aderiu ao mecanismo de solidariedade europeu de repatriamento, tendo hoje transportado oito cidadãos de nacionalidades que não a portuguesa e pondera agora duas hipóteses para trazer mais portugueses que queiram voltar: Um voo português ou incluir portugueses em outros voos europeus".