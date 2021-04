Emprego Interior Mais permitiu fixar 568 pessoas no interior do país

Em agosto do ano passado, o Governo lançou um programa de apoio para fixação de pessoas no interior do país. Hoje vamos medir o resultado desse programa. Chama-se Emprego Interior Mais e o investimento já ultrapassou os quatrocentos mil euros. Mas permitiu fixar até agora 568 pessoas no interior do país.