Empresário diz em tribunal que Pinto Moreira lhe pediu 50 mil euros, ex-autarca nega

Durante o início do julgamento, que começou hoje no Tribunal de Espinho, no distrito de Aveiro, Francisco Pessegueiro referiu que o dinheiro foi pedido pelo então presidente da Câmara de Espinho, durante um encontro num café no centro da cidade, numa altura em que estavam em discussão três projetos estratégicos, para a construção de um lar, um hospital e um hotel.

"Foi aí que me foi pedido pelas `démarches` políticas dele, que seriam necessários 25 mil euros para o lar, 25 mil euros para o hospital e, relativamente ao hotel não conseguiu quantificar, porque era muito problemático a zona onde estava inserido", disse o empresário.