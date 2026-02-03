País
EN2 encerrada entre a barragem do Cabril e Pedrógão Pequeno
O Município da Sertã alertou hoje que a Estrada Nacional (EN) 2 está encerrada ao trânsito no troço entre a barragem do Cabril e Pedrógão Pequeno devido aos trabalhos de limpeza da via.
Enquanto as equipas estão no terreno a proceder a trabalhos de desobstrução e limpeza da via, na sequência dos danos provocados pela tempestade Kristin, os condutores têm como alternativa a circulação pelo IC8, estando a GNR no local a prestar informação e auxílio aos automobilistas.
Estes trabalhos estão a ser articulados entre o Posto de Comando Municipal da Sertã, a Infraestruturas de Portugal e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Pedrógão Grande.