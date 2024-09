EN2 entre Vila Pouca de Aguiar e Pedras reabriu, A24 continua cortada

O fogo que deflagrou pelas 07:30 de segunda-feira em Bornes de Aguiar obrigou, ao final da tarde, ao corte da EN2 entre as vilas de Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas, troço que entretanto reabriu ao trânsito.

Também na segunda-feira, um outro incêndio, num outro ponto daquele concelho do distrito de Vila Real, levou ao corte da A24, que ainda se mantém esta manhã, sem, de acordo com a GNR, previsões de reabertura.

Este fogo teve início pelas 18:30 de segunda-feira na zona de Vreia de Jales e é, esta manhã, o fogo que mobiliza mais meios neste município, onde se contabilizam quatro incêndios ativos.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 08:00 estavam ativos os fogos de Vreia de Jales, com 85 operacionais e 22 viaturas, de Bornes de Aguiar, com 56 operacionais e 20 viaturas, e ainda em Sabroso de Aguiar, com sete operacionais e duas viaturas, e Telões, com oito homens e duas viaturas.

Uma das situações mais complicadas viveu-se na segunda-feira à noite em Zimão, onde o fogo que deflagrou em Vreia de Jales desceu a montanha e entrou pela aldeia queimando, segundo fontes autárquicas, pelo menos quatro casas, uma delas de habitação permanente.

Foi também necessário proceder à retirada de idosos das aldeias de Zimão e de Gralheira, mas o fogo progrediu ainda em direção à aldeia de Tourencinho.