EN222 reaberta em Gaia após acidente com um morto

O acidente ocorreu em Crestuma e, além de uma vítima mortal, causou um ferido grave que foi encaminhado para o Hospital de Vila Nova de Gaia e um ferido ligeiro que foi assistido pela Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A EN222 estava fechada desde o alerta, cerca das 10:30.

A morte do motociclista terá sido causada pelo incêndio num motociclo, que ocorreu na sequência de uma colisão com um veículo de passageiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que as causas da ocorrência estão a ser investigadas.

Os meios evolvidos no socorro foram os Bombeiros Voluntários de Crestuma, os Sapadores de Gaia, a GNR com duas patrulhas e duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER), uma de Gaia e outra de Santa Maria da Feira.