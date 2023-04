Encontrada com vida jovem que estava desaparecida no mar em Monte Gordo

De acordo com João Afonso Martins, a jovem está em “elevado estado de hipotermia”. Vai ser recolhida pelo navio da Marinha Portuguesa NRP Origon e, depois, transportada de helicóptero para o Hospital de Faro. A jovem foi resgatada 22 horas depois de ter desaparecido no mar da Praia do Coelho, em Monte Gordo, no Algarve, após ter entrado no mar com uma prancha de stand-up paddle, por volta das 20h00.

Segundo o Capitão do Porto de Vila Real de Santo António, a jovem foi localizada pelo navio mercante MSC REEF, 25 milhas a sul de Vila Real de Santo António (cerca de 46 quilómetros).





Segundo o relato do Capitão do Porto de Vila Real de Santo António, que coordenou as buscas, o vento soprava de norte e a jovem terá entrado “numa espécie de pânico/susto e não remou”, o que fez com que “o vento lhe pegasse e ela começasse a deslocar para sul”.



“O pai ainda tentou e saltou para a água, mas infelizmente não conseguiu agarrá-la, não teve capacidade física para chegar à prancha”, disse o comandante João Afonso Martins.







Segundo o capitão do Porto de Vila Real de Santo António, a jovem foi encontrada em cima da prancha de stand-up paddle, "o que aliviou o estado de hipotermia".







O alerta do desaparecimento foi dado pelo pai da jovem rapariga, que se encontrava de férias com a família, no Algarve.







As buscas começaram ainda na noite de sábado e tinham sido alargadas de Faro a Espanha, envolvendo meios aéreos, marítimos e terrestres, bem como uma equipa de socorro espanhola.





O Capitão do Porto de Vila Real de Santo António reiterou os apelos para os cuidados no mar nesta altura do ano, relembrando que “ainda não estamos no verão e o mar é ainda um mar de inverno”.