Encontrado corpo de pescador submarino desaparecido no mar em Aljezur desde quarta-feira

O alerta foi dado esta manhã por "uma equipa de mergulho que se encontrava a colaborar nas operações de busca", coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Lagos, segundo uma nota divulgada pela AMN.

O corpo foi encontrado "a sul da Ponta da Atalaia", em Aljezur, onde na quarta-feira o homem se encontrava a praticar a atividade de pesca submarina, acompanhado por dois amigos, não tendo regressado a terra à hora combinada.

Nas operações de resgate do corpo, estiveram empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e do Grupo de Mergulho Forense -- Operações Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima e uma equipa de `drones` dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

O corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da região assim que estejam concluídas as diligências do Delegado de Saúde, informou a AMN.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima.