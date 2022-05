Encontro Ciência 2022 promove ciência e música

Com o alívio das restrições pandémicas, centenas de investigadores, empresários, decisores políticos e membros da sociedade civil de diferentes nacionalidades voltam a reunir-se presencialmente para encarar os novos desafios colocados à sociedade.







Sob o mote “Construir o Futuro com a Ciência”, até quarta-feira decorrem seis sessões principais, que depois se subdividem - 400 oradores vão dar a conhecer temas de investigação abordados nas Unidades de I&D em Portugal e a nível global.





Ana Noronha, diretora da Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica refere que, apesar das dificuldades e dos desafios do mundo atual,. E dá mesmo os exemplo das vacinas contra a covid-19.“Quando foi preciso fazer vacinas, fizeram-se vacinas num tempo espectacularmente curto porque a investigação de base que permitiu que se fossem construídas as vacinas já vinha a ser feita há muito tempo.”.

Dia Nacional do Cientista



O Dia Nacional dos Cientistas, que a Ciência Viva celebra anualmente com a Conferência “Caminhos do Conhecimento”, será assinalado este ano em conjunto com o Encontro Ciência 2022, em formato noturno com uma simbiose entre ciência e música, cientistas e artistas.







Ana Noronha assinala o dia em que se comemora a ciência aberta à sociedade, juntando artistas e cientistas.







“Na noite de dia 16, no Centro de Congressos , onde está a decorrer o Encontro de Ciência 2022 vamos celebrar ciência com música e com as pessoas”. Um evento aberto ao público e com entrada gratuita. Dia Nacional do Cientista, instituído por votação unânime na Assembleia da República, desde 2016 . E que não podia ser mais adequado para o arranque do Encontro Ciência 2022 , em Lisboa, na Junqueira.

Olhar o mundo através da ciência

São muitos os protagonistas que já garantiram a presença neste Encontro Ciência 2022, desde jovens investigadores, que apresentarão posters com o seu trabalho, aos estudantes do ensino secundário que irão abrir algumas sessões.





Três dias em que se irá debater e pensar ciência e na ciência do futuro, abordando temas como projetar cidades sustentáveis, funcionais e eficientes, mas também investir e inovar em áreas estratégicas, como o espaço ou a investigação de doenças como o cancro.





Temas que serão debatidos em seis sessões plenárias, cobrindo os principais temas associados às missões da União Europeia, e que contarão com a participação de oradores internacionalmente reconhecidos nas respetivas áreas, como Ana Iglesias, da Universidade Politécnica de Madrid, Mahmoud Sakr, presidente da Academia da Ciência e Tecnologia do Egito (ASRT), e Carlos Duarte, diretor do Red Sea Research Centre, King Abdulah University, na Arábia Saudita.





Este ano o país convidado é o Egito , que participará ativamente no programa, destacando-se a dinamização do intercâmbio e da cooperação científica existente entre os dois países. O encontro terá como comissárias Teresa Pinto Correia, professora da Universidade de Évora e coordenadora do Laboratório Associado Change, e Teresa Ferreira, professora do Instituto Superior de Agronomia e coordenadora do Laboratório Associado TERRA.





O Encontro Ciência é uma iniciativa promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em colaboração com a Ciência Viva e a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. Conta também com o apoio institucional do Governo, através da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.





A edição deste ano assinala também os 25 anos da criação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.