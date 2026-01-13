Energia. Portugal lança concurso para autonomia de hospitais em caso de apagão

O concurso vai ser financiado com dinheiro europeu, no âmbito do Programa Sustentável 2030 e conta, no total, com um envelope de 25 milhões de euros. Ainda não está definido quanto poderá receber cada instituição, mas o apoio destina-se a projetos que aumentem a autonomia energética e a capacidade de resposta destas infraestruturas.As candidaturas abrangem "entidades do Estado, IPSS ou privados, mas que têm de ter uma função pública importante para o país", explica a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, à Antena 1. "Para ter acesso à eletricidade, a maneira mais consistente e eficiente é ter, por exemplo, painéis fotovoltaicos com baterias que possam armazenar essa eletricidade".Portugal pediu autorização à Comissão Europeia no final do ano passado para lançar este processo de candidaturas, tendo em conta o apagão que afetou o país em abril de 2025. A abertura do concurso é vista pelo Governo como um dos primeiros passos para colocar no terreno a estratégia nacional de proteção e resiliência de infraestruturas críticas.A lista das infraestruturas consideradas críticas está definida num diploma legal e inclui setores como a saúde, a energia, os transportes, as telecomunicações e a água.