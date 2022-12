Enfermeiros apresentam mais de 7.600 pedidos de escusa de responsabilidade

, lê-se numa nota da Ordem dos Enfermeiros.

Frederico Moreno - Antena 1

“Estes dados confirmam as previsões da Ordem, da tendência de subida destas declarações desde o início do ano, face ao agravamento da situação nos hospitais”, prossegue a estrutura.

“O mais recente relatório da OCDE Health at a Glance, divulgado há uma semana, revela que Portugal tem um rácio de 7,3 enfermeiros por mil habitantes, tendo já sido ultrapassado por países como a Roménia, Lituânia e Malta – a média dos países da UE é de 8,3 enfermeiros por mil habitantes”, faz notar a Ordem.



Os números “são seis vezes superiores aos números de há um ano”, quando haviam dado entrada na Ordem dos Enfermeiros “1.300 declarações”.

, seguido do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que abrange o Santa Maria, e do Hospital do Algarve”, refere a Ordem dos Enfermeiros.